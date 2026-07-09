Consiglio Regionale Campania, presentata proposta di legge per donne resilienti Una giornata regionale dedicata alle donne che hanno saputo trasformare il dolore in impegno civile

La Sala Caduti di Nassiriya del Consiglio Regionale della Campania ha accolto la presentazione ufficiale de “Il coraggio di essere donna”, il libro della giornalista e conduttrice Mariù Adamo, edito da De Nigris Editore.

L’incontro, organizzato e promosso dal format “La Salute è di moda”, ha richiamato l’attenzione di istituzioni e media in relazione ai temi di cronaca e cultura del sociale. Il volume è un viaggio intenso attraverso i ritratti di 14 protagoniste – sportive, artiste, attiviste e madri – che hanno saputo trasformare il dolore in forza e la fragilità in resistenza.

Campania, una proposta di legge per donne resilienti

Proprio dall'esigenza di valorizzare queste esperienze e trasformarle in azione concreta sul territorio, nasce la proposta legislativa illustrata nella nota dell’avvocato Lorenzo Irace e sottoposta ai Consiglieri regionali presenti per iniziativa della presidente dell'Associazione Ciauro, Marinella Modica. Il progetto normativo mira a istituire ufficialmente una giornata regionale dedicata alle donne che hanno saputo trasformare il dolore in impegno civile.

La data individuata è il 17 maggio, giorno di San Pasquale Baylon, tradizionalmente considerato protettore delle donne, nel mese mariano e dedicato alle mamme. L’idea è quella di istituire una ricorrenza non meramente commemorativa, ma fortemente celebrativa, dedicata alla forza, alla resistenza e al femminile, affinché possa rappresentare, ogni anno, il significato più profondo del coraggio delle donne.

Una giornata per la resilienza femminile: la proposta

L’iniziativa prevede misure strutturali concrete, a partire dall’istituzione di un fondo patrimoniale regionale a sostegno dei progetti promossi da donne resilienti, affinché possano portare la propria testimonianza nelle scuole e in tutti quei luoghi dove il racconto di un’esperienza di vita può diventare uno strumento di crescita, prevenzione e sensibilizzazione. Tra le proposte figura inoltre la creazione di uno sportello di ascolto, da attivare nelle future Case della Comunità, destinato alle donne che vivono situazioni di particolare fragilità, dalla perdita di un figlio alle menomazioni psicofisiche e ad altre esperienze di forte sofferenza.

L’importanza dei temi trattati nel volume e nella proposta di legge è stata sottolineata da un largo parterre istituzionale. Tra le protagoniste presenti in sala, testimonianze viventi di questo spirito di resilienza, figurano Filomena Lamberti, Daniela Di Maggio, Antonella Leardi e Maria Teresa Giglio. Al dibattito sono intervenuti figure chiave del panorama civile, legislativo e sanitario: l'avv. Lorenzo Irace (La Salute è di Moda e Responsabile Cittadinanza attiva TDM Nola), Alessandro Totaro (Presidente Confesercenti Salute Campania e VIII Commissione Sanità e lavoro intergruppo parlamentare per lo sviluppo sud, aree fragili e isole minori), Bruna Fiola (Presidente VI Commissione Consiliare Campania), Loredana Raia (Presidente V Commissione Sanità e Sicurezza Sociale Campania) e Giovanni Mensorio (Presidente III Commissione Consiliare Campania), alla presenza dell'editore Armando De Nigris. L’evento si è concluso con un ampio intervento di Massimiliano Manfredi, Presidente del Consiglio Regionale della Campania.