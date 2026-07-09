Tentato omicidio al Cardarelli: paziente tenta di strangolare una dottoressa A darne notizia è Giuseppe Alviti presidente nazionale associazione guardie giurate

Aggressione all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove una dottoressa del reparto di radiologia sarebbe stata assalita da un paziente in evidente stato di alterazione.

"Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe cercato di strangolare la professionista, prima dell’intervento dei presenti che sono riusciti a bloccarlo e a prestare i primi soccorsi alla vittima.

La dottoressa è stata poi affidata alle cure dei colleghi. Per lei è stata disposta una prognosi di 21 giorni.



L’episodio è stato refertato come tentato omicidio. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e chiarire le condizioni dell’uomo al momento dei fatti".

A riferirlo in una nota è il presidente nazionale dell’associazione guardie giurate Giuseppe Alviti, apprezzato docente sulla formazione professionale della sicurezza sussidiaria e complementare, il quale ribadisce la necessità di militarizzare gli ospedali con militi in ambito antisommossa avente ampio spettro d’ intervento.

"Tale proposta in un recente passato è stata bocciata a Napoli ma promossa dal prefetto di Vibo Valentia riscontrando un grande risultato portando a zero aggressioni il risultato negli ospedali locali".