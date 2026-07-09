Giochi di luce a Città della Scienza: le attività in programma per il weekend Il weekend dell'11 e 12 luglio a Città della Scienza è dedicato alla luce

A Città della Scienza va in scena un nuovo weekend per avvicinarsi, in modo coinvolgente e divertente, alla magia dei fenomeni luminosi. Il Science Centre resta luogo di formazione, informazione e divertimento: Corporea, il primo museo interattivo d’Europa dedicato al corpo umano, offre al pubblico un’esperienza educativa all’insegna della scoperta con attività pensate per grandi e piccoli.

Le visite guidate al museo saranno arricchite dalla presenza di Aphel, il robot umanoide che rende il percorso ancora più immersivo, accompagnando i visitatori in un viaggio tra scienza, gioco e curiosità.

"Giochi di Luce", il Science Show di Città della Scienza a Napoli

Fulcro del programma sarà “Giochi di Luce”, il science show in programma al LAB1 alle ore 11:30 e alle 14:30, che guiderà il pubblico alla scoperta della natura della luce, dei suoi inganni e dei sorprendenti effetti che produce. Il gioco è il punto di partenza scelto per affrontare il tema, trasformando materiali di uso comune e semplici proprietà fisiche e chimiche in fenomeni spettacolari e accessibili a tutti.

Il weekend si completa con un’offerta di visita ancora più ricca, a partire dalla mostra SensAzioni (fino al 26 luglio), che invita a esplorare il mondo dei cinque sensi attraverso installazioni interattive in un percorso che unisce esperienza, percezione e conoscenza.

Accanto a questa proposta, Insetti & Co. – Il laboratorio vivo accompagna il pubblico dentro il micromondo degli artropodi, tra exhibit, teche con animali vivi, modelli scientificamente fedeli, per scoprire da vicino la biodiversità e il ruolo fondamentale di insetti e altri invertebrati negli ecosistemi. Infine, gli spettacoli in programma al Planetario, che permettono di ampliare lo sguardo dal mondo della luce e della percezione fino all’universo, offrendo al pubblico un viaggio scientifico ed emozionante tra cielo e spazio.