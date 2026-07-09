Giochi di luce a Città della Scienza: le attività in programma per il weekend

Il weekend dell'11 e 12 luglio a Città della Scienza è dedicato alla luce

giochi di luce a citta della scienza le attivita in programma per il weekend

Sabato 11 e domenica 12 luglio 2026 dalle ore 10 alle ore 16 il museo napoletano propone un fine settimana di scienza dedicato ai giochi di luce, tra esperimenti, visite ed esperienze immersive.

Napoli.  

A Città della Scienza va in scena un nuovo weekend per avvicinarsi, in modo coinvolgente e divertente, alla magia dei fenomeni luminosi. Il Science Centre resta luogo di formazione, informazione e divertimento: Corporea, il primo museo interattivo d’Europa dedicato al corpo umano, offre al pubblico un’esperienza educativa all’insegna della scoperta con attività pensate per grandi e piccoli.

Le visite guidate al museo saranno arricchite dalla presenza di Aphel, il robot umanoide che rende il percorso ancora più immersivo, accompagnando i visitatori in un viaggio tra scienza, gioco e curiosità.

"Giochi di Luce", il Science Show di Città della Scienza a Napoli

Fulcro del programma sarà “Giochi di Luce”, il science show in programma al LAB1 alle ore 11:30 e alle 14:30, che guiderà il pubblico alla scoperta della natura della luce, dei suoi inganni e dei sorprendenti effetti che produce. Il gioco è il punto di partenza scelto per affrontare il tema, trasformando materiali di uso comune e semplici proprietà fisiche e chimiche in fenomeni spettacolari e accessibili a tutti.

Il weekend si completa con un’offerta di visita ancora più ricca, a partire dalla mostra SensAzioni (fino al 26 luglio), che invita a esplorare il mondo dei cinque sensi attraverso installazioni interattive in un percorso che unisce esperienza, percezione e conoscenza.

Accanto a questa proposta, Insetti & Co. – Il laboratorio vivo accompagna il pubblico dentro il micromondo degli artropodi, tra exhibit, teche con animali vivi, modelli scientificamente fedeli, per scoprire da vicino la biodiversità e il ruolo fondamentale di insetti e altri invertebrati negli ecosistemi. Infine, gli spettacoli in programma al Planetario, che permettono di ampliare lo sguardo dal mondo della luce e della percezione fino all’universo, offrendo al pubblico un viaggio scientifico ed emozionante tra cielo e spazio.

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