Incendio Pozzuoli, il Prefetto di Bari convoca il Centro Coordinamento Soccorsi Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi

Nel pomeriggio odierno si è sviluppato un incendio in via San Gennaro ad Agnano, sul territorio del Comune di Pozzuoli. LEGGI QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI RELATIVI ALLA NOTIZIA.

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato in merito una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), alla quale hanno preso parte il Sindaco del Comune di Pozzuoli, i rappresentanti di Città Metropolitana, del Comune di Napoli, dei VVF, della SORU, delle FFOO, dell’Ufficio Scolastico Regionale, della Croce Rossa Italiana, di E-distribuzione e di Terna SpA.

Incendio Pozzuoli: elicotteri in azione

L’incendio si è sviluppato in area boschiva, nelle vicinanze dell’Accademia Aeronautica Militare e della scuola Petronio di Pozzuoli.

Sul posto sono operative sei squadre dei Vigili del Fuoco, tre squadre della SMA Campania, un’autobotte da 9.000 litri ed un elicottero regionale modello F64 impegnato nei lanci d’acqua. Arrivato, inoltre, un secondo elicottero da Agerola.

Presente altresì il personale delle Forze dell’Ordine e della Polizia Municipale di Pozzuoli per garantire ogni supporto alle operazioni e provvedere, se necessario, alla cinturazione dell’area interessata, nel caso in cui l’incendio dovesse estendersi fino a minacciare le abitazioni limitrofe.

La società E-distribuzione, in via precauzionale, ha provveduto alla disattivazione di una cabina elettrica di media tensione, che alimenta tre clienti, per consentire in sicurezza le operazioni di spegnimento.

La situazione resta attentamente monitorata dal tavolo prefettizio dedicato