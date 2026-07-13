VIDEO Grosso incendio a Pozzuoli: fiamme alte e nube di fumo visibile da lontano Paura sulla collina di San Gennaro Agnano dove è divampato un grosso incendio

Si è sviluppato a Pozzuoli, in via Antiniana, un grosso incendio che attualmente sta impegnando i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile per mettere l’area in sicurezza e cercare di domare le fiamme. Altissima la nube di fumo, visibile da chilometri, e vasta la zona interessata in questo momento dal fuoco.

Ancora ignote le cause che hanno provocato il rogo sulla collina nei pressi dell’Accademia Aeronautica nel primo pomeriggio di oggi. Ma nel mentre si vivono nell’area di Pozzuoli momenti di forte apprensione.

Incendio a Pozzuoli: evacuate le case vicine

L’incendio, che ha generato un’altissima nube di fumo nero e denso, interessa in questo momento la vegetazione della collina, ma in via precauzionale sono state evacuate le poche abitazioni vicine. Al momento sono impegnati gli elicotteri dei Vigili del Fuoco ed il Canadair per provare a spegnere il rogo e ripristinare una situazione sotto controllo.

Le cause sono ancora in corso di accertamento: non è ancora reso noto se si tratta di un incendio doloso e sorto per cause naturali generate dal forte caldo.