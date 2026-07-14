Premio Cardinale Michele Giordano, ecco i vincitori della XIV edizione Le scelte della commissione giudicatrice

Sarà "Il Grande Crimine" (Morcelliana), firmato da Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant'Egidio e professore ordinario di Storia contemporanea all'Università Roma Tre, il libro vincitore della XIV edizione del Premio Cardinale Michele Giordano. Lo ha decretato la commissione giudicatrice composta dai giornalisti Francesco Antonio Grana (segretario del premio), Ottavio Lucarelli, Antonello Perillo, Marco Perillo, Alfonso Pirozzi e Pietro Treccagnoli.

Al secondo posto si è classificato "La Chiesa si è rotta" (Rubbettino) di Luca Diotallevi, professore ordinario di Sociologia all'Università Roma Tre, mentre il terzo riconoscimento è andato a "Leone XIV. Il Papa venuto per la pace" (Piemme) del vaticanista de La Stampa Domenico Agasso.

La giuria ha inoltre assegnato tre menzioni speciali ai volumi "La comunicazione della Chiesa che verrà" (Tau) di Fabio Bolzetta, giornalista di Tv2000 e presidente dell'Associazione dei WebCattolici Italiani (WeCa), "Genitrice di Dio. Theotókos: factum ex muliere" (Ex Libris) del canonista Cristian Lanni e "Le albe del mondo" (Laterza) di Massimo Raveri, professore emerito dell'Università Ca' Foscari di Venezia.

In via straordinaria, la presidenza del Premio ha conferito anche un riconoscimento speciale ai documentari "Leo from Chicago" e "Leone a Roma", prodotti dalla Direzione editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede e realizzati dai giornalisti Tiziana Campisi, Deborah Castellano Lubov, Salvatore Cernuzio, Felipe Herrera-Espaliat e Jaime Vizcaíno Haro.

La cerimonia di premiazione è in programma lunedì 28 settembre 2026, alle ore 16, nella Basilica Santuario Incoronata Madre del Buon Consiglio e dell'Unità della Chiesa di Napoli. A presiederla sarà il cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli e presidente del Premio Cardinale Michele Giordano. Il riconoscimento gode del patrocinio dell'Arcidiocesi di Napoli e dell'Ordine dei Giornalisti della Campania.