Napoli, rapinato di un Patek Philippe da 130mila euro: arrestati due giovani L'episodio agli inizi di giugno nel cuore della città

Due giovani, di 21 e 25 anni, sono finiti agli arresti domiciliari con l'accusa di aver rapinato un turista statunitense di un orologio di lusso del valore di circa 130mila euro. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della Compagnia Napoli Centro, su disposizione dell'autorità giudiziaria, al termine di un'articolata attività investigativa coordinata dalla Procura di Napoli.

La rapina risale alla sera del 6 giugno scorso e si è consumata in via Nardones, nel cuore della città. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due indagati sarebbero arrivati a bordo di uno scooter nei pressi di un ristorante dal quale il turista era appena uscito insieme alla moglie e alla figlia piccola.

Uno dei due, con il volto coperto dal casco integrale con visiera scura, avrebbe raggiunto la vittima e, con uno strappo violento, le avrebbe sottratto un Patek Philippe Nautilus del valore stimato di circa 130mila euro. Nell'aggressione il turista è stato trascinato per alcuni metri, riportando lesioni al polso sinistro.

Determinante per l'identificazione dei presunti responsabili si è rivelato il lavoro investigativo svolto attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza privati presenti nella zona e dei lettori targa della rete cittadina. Le immagini hanno consentito ai militari di ricostruire gli spostamenti dello scooter utilizzato dai rapinatori fin dalle ore precedenti al colpo.

Dalle verifiche è emerso che i due avrebbero effettuato numerosi passaggi davanti al ristorante dove la famiglia americana stava cenando, come se fossero in attesa dell'uscita della vittima, entrando in azione non appena questa si è allontanata di pochi metri dal locale.

Le indagini proseguono per accertare l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti. Gli investigatori stanno infatti verificando se, nella zona, fossero presenti complici incaricati di segnalare ai due arrestati la presenza di persone da prendere di mira, secondo uno schema già emerso in altre rapine ai danni di turisti in possesso di orologi di lusso.