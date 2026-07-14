Napoli, Porta Nolana: arrestato 27enne per scippo ai danni di una turista L'uomo ha aggredito la vittima e opposto una violenta resistenza agli agenti

Arrestato in flagranza di reato a Napoli un uomo 27enne, cittadino straniero irregolare con numerosi precedenti, per furto con strappo ai danni di una turista. L'evento si è verificato nell'area di Porta Nolana richiedendo l'intervento degli agenti dell’Unità Operativa Avvocata, anche per la particolare aggressività del soggetto.

La vittima è una turista finlandese di 67 anni, alla quale il soggetto ha strappato con violenza una catenina d’oro dal collo. La turista ha riportato delle lesioni giudicate guaribili presso l’ospedale Pellegrini.

Furto con strappo a Napoli: l'intervento della Polizia

Il malvivente ha tentato di sfuggire alla cattura e, durante la fuga, ha opposto una violenta resistenza colpendo ripetutamente un agente della Polizia Locale (il quale ha riportato lesioni con prognosi di 7 giorni) ed arrivando a sputare contro la nipote quattordicenne della turista.

Gli operatori della Polizia Giudiziaria della Polizia Locale, dopo aver raccolto le denunce delle persone offese e completato gli accertamenti di rito, hanno informato il Pubblico Ministero di turno. Quest'ultimo ha convalidato l’arresto, disponendo il trasferimento del 27enne presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo.

Da successivi controlli, l'arrestato è risultato: irregolare sul territorio nazionale; pluripregiudicato per reati specifici contro il patrimonio (furto, rapina e ricettazione); già sottoposto a misure cautelari, nello specifico l'obbligo di dimora nel Comune di Napoli e l'obbligo di presentazione alla P.G. per un precedente furto aggravato.

A seguito dell'udienza di convalida, il Giudice ha disposto per il 27enne la custodia cautelare in carcere presso la Casa Circondariale di Poggioreale, dove rimarrà in attesa della celebrazione del rito abbreviato.