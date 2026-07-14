IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il prezzo della vittoria Pregi e difetti di Antonio Conte che almeno aveva una incrollabile aspirazione alla vittoria...

Dopo essersi prostrati ad Antonio Conte per due lunghi anni, tanto che parlar male di lui era considerata da molti lesa maestà e da rischiare la gogna mediatica con la precisa accusa, nella migliore delle ipotesi, di somma incompetenza, si è infine tornati ad affrontare l'argomento con maggiore equilibrio, riconoscendo al tecnico salentino i pregi della strenua volontà a competere e della incrollabile aspirazione alla vittoria (peraltro spesso trasformata in fatti), ma anche la naturale capacità di svalutare i calciatori al solo scopo di ingigantire la sua persona, le sue scelte e il suo futuro. Qualcuno ha addirittura parlato di "vittorie in cambio di povertà".