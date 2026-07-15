Ercolano, frase di odio contro le donne. La sindaca: messaggio gravissimo La sindaca: la comunità respinge con fermezza violenza e sopraffazione, la farò subito rimuovere

"Quello apparso all’uscita dell’autostrada è un messaggio gravissimo, intriso di violenza e di una cultura del possesso e della sopraffazione che la nostra comunità respinge con fermezza. Non possiamo accettare che parole come queste trovino spazio sui muri della nostra città, perché alimentano stereotipi e giustificano forme di violenza contro le donne".

Così la sindaca di Ercolano, Antonietta Garzia, commenta la frase scritta con lo spray che ha indignato la città e che ben presto è diventata anche un vero e proprio caso social.

"Ercolano dice con chiarezza no a ogni linguaggio d'odio, di violenza e di discriminazione. Confidiamo nel lavoro delle forze dell'ordine affinché vengano individuati i responsabili. Mi sono già attivata affinché questa scritta venga rimossa il prima possibile", le parole della fascia tricolore ercolanese che ribadisce l'impegno contro ogni forma di violenza.