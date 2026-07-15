Napoli: droga nel circolo ricreativo, 30enne arrestato dai carabinieri Rinvenuta droga e materiale per il confezionamento

Un circolo ricreativo che da statuto s’impegna a sottrarre i ragazzi dalla strada. Soprattutto per distrarli dai tentacoli della criminalità.

A gestire il centro un 30enne napoletano, arrestato dai carabinieri per detenzione di droga a fini di spaccio.

I militari l’hanno controllato all’interno del suo circolo e hanno rinvenuto 9 dosi di hashish e materiale per il confezionamento.

Nella sua abitazione, invece, ancora altri 400 grammi della stessa sostanza. Il 30enne è finito in manette e poi ai domiciliari. Il circolo è stato sequestrato.