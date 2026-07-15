Fuorigrotta: scoperta sala giochi abusiva e denunciato un uomo I controlli della polizia

La polizia ha denunciato un 49enne per truffa aggravata ai danni dello Stato, frode informatica e assenza della prevista tabella dei giochi proibiti.

In particolare, gli agenti del commissariato San Paolo unitamente a personale dell’agenzia della dogane e monopoli, hanno controllato un esercizio commerciale in zona Fuorigrotta, accertando che, all’interno dello stesso, erano stati installati 6 apparecchi da gioco, privi delle relative autorizzazioni, non collegati alla rete dell’agenzia delle dogane e dei monopoli.

Per tali motivi, il 49enne, in qualità di socio del locale, è stato denunciato dal personale operante e gli sono state contestate 2 sanzioni amministrative per un totale di 66mila euro. Infine, le apparecchiature da gioco sono state sequestrate.