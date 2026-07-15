Litorale San Giovanni a Teduccio: controlli della polizia e guardia costiera Contrasto dei fenomeni di abusivismo sul suolo demaniale. In campo anche municipale

Nell’ambito dei servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli, intensificati anche in considerazione del maggiore afflusso turistico nei periodi estivi, personale della polizia di stato, e nello specifico gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, unitamente ai militari della guardia costiera e con il supporto di personale della polizia locale, hanno effettuato un servizio finalizzato al contrasto dei fenomeni di abusivismo sul suolo demaniale nella zona del litorale di San Giovanni a Teduccio.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno accertato che un uomo, identificato per un 49enne, aveva realizzato uno stabilimento balneare abusivo, noleggiando sedie, lettini e ombrelloni senza alcun titolo autorizzativo.

Per tali motivi, l’uomo è stato denunciato per deturpamento e imbrattamento di cose altrui, invasione di terreni o edifici e abusiva occupazione di spazio demaniale secondo quanto previsto dal codice della navigazione. L’attrezzatura, invece, costituita da 49 ombrelloni, 57 lettini e 161 sedie, è stata sottoposta a sequestro