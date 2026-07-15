Quartieri spagnoli: nuovi controlli della polizia Contestate 8 violazioni al codice della strada

Nelle ultime 48 ore, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla questura di Napoli ai quartieri spagnoli, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del commissariato Montecalvario, con la collaborazione del reparto prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato controlli nelle aree interessate.

Nel corso del servizio, gli agenti hanno identificato 120 persone, di cui 53 con precedenti di polizia, e controllato 70 veicoli e contestato 8 violazioni del codice della strada. Infine, un uomo è stato denunciato per ricettazione.