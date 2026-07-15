Porta Capuana, Manfredi: «Lavoriamo per la valorizzazione culturale della zona» Il Sindaco ed il Prefetto di Napoli incontrano comitati e cittadini dell'area di Porta Capuana

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, insieme al Prefetto Michele di Bari, ha incontrato comitati, associazioni e cittadini dell'area di Porta Capuana per fare il punto sul percorso avviato dall'amministrazione per il rilancio del territorio. L'obiettivo è quello di garantire sicurezza, riqualificazione e valorizzazione culturale.

Dopo l'ultimo episodio di cronaca che ha portato Porta Capuana nuovamente al centro dell'informazione locale, Sindaco e Prefetto hanno manifestato e ribadito il proprio impegno per garantire un'attività concreta sull'area.

Manfredi sul rilancio di Porta Capuana: «Rispettiamo gli impegni presi»

Il Sindaco di Napoli ha ribadito i concetti espressi nel corso dell'incontro sui propri canali social. Di seguito quanto ribadito da Gaetano Manfredi:

«Come promesso, sono tornato a Porta Capuana. Insieme ai comitati, alle associazioni e ai cittadini abbiamo fatto il punto sul lavoro avviato dopo il nostro primo incontro. In questi mesi abbiamo rafforzato il presidio interforze sul territorio e potenziato gli interventi di decoro urbano. Sono primi passi concreti, frutto di un impegno condiviso. Ora guardiamo avanti. Stiamo lavorando a un progetto di valorizzazione culturale del quartiere, costruito insieme all’Assessora Teresa Armato e alle realtà del territorio, perché la rinascita di Porta Capuana passa anche dalla partecipazione di chi la vive ogni giorno. Gli impegni presi vanno rispettati. E questo percorso continua».