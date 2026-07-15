Allerta afa in Campania, scatta l'avviso per ondate di calore Al Vomero riapre la terrazza dello stadio Collana per anziani e fragili

L'estate continua a stringere la Campania in una morsa di caldo intenso. Il Centro funzionale della Protezione civile regionale ha emanato un avviso di criticità per ondate di calore valido dalle ore 20:00 di stasera, mercoledì 15 luglio, fino alle ore 20:00 di venerdì 17 luglio.

Le previsioni indicano temperature ancora molto elevate, con valori pronti a superare le medie stagionali di 4-6°C. A rendere la situazione più difficile sarà l'alto tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, potrà superare il 60-70%, il tutto in condizioni di scarsa ventilazione che accentueranno la percezione del calore.

Terrazza dello stadio Collana aperta e gratuita per over 65 e disabili

Per offrire un concreto punto di ristoro e sollievo ai soggetti più esposti, l'assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, ha disposto l'apertura quotidiana e gratuita della terrazza della piscina dello stadio Collana, al Vomero (Napoli). Il servizio è rivolto specificamente alle persone over 65 e alle persone con disabilità.

"L'ondata di calore non va sottovalutata", ha spiegato Zabatta. "Abbiamo voluto mettere gratuitamente a disposizione la terrazza della piscina dello stadio Collana per offrire un luogo fresco e accogliente durante questi giorni di temperature particolarmente elevate. È un servizio ulteriore che si affianca alle misure di prevenzione già attivate dagli enti competenti".

L'appello ai Comuni e le raccomandazioni ai cittadini

L'assessora ha inoltre rivolto un invito urgente alle amministrazioni locali affinché monitorino con attenzione la situazione sul territorio, in particolare per quanto riguarda anziani, bambini e le fasce più fragili della popolazione.

Per i cittadini restano fondamentali le consuete ma vitali regole di prevenzione quotidiana raccomandate dalla Protezione Civile:

Evitare di uscire nelle ore più calde della giornata.

Limitare l'attività fisica all'aperto e ridurre al minimo gli spostamenti non necessari.

Arieggiare e rinfrescare gli ambienti domestici in modo corretto.

Idratarsi regolarmente bevendo molta acqua e prestando attenzione anche alle esigenze degli animali domestici.

"La collaborazione di tutti è fondamentale", ha concluso Fiorella Zabatta. "Seguire le raccomandazioni, prendersi cura delle persone più fragili e adottare comportamenti responsabili significa contribuire concretamente alla tutela della salute della comunità".