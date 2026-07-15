Monte Pendolo: prosegue intervento messa in sicurezza del costone roccioso Barriere di contenimento trasportate grazie all’impiego di un elicottero specializzato

Questa mattina si è svolta una delle fasi più delicate e complesse dell’intervento di messa in sicurezza di Monte Pendolo, l’area segnata in passato dalla frana.



Grazie all’impiego di un elicottero specializzato, sono state trasportate in quota le barriere di contenimento previste dal progetto. Sono ora in corso le operazioni di posa delle reti ad alta resistenza e delle barriere paramassi, indispensabili per consolidare la parete rocciosa e ridurre il rischio di nuovi distacchi.



Si tratta di un intervento altamente specialistico, realizzato in un’area particolarmente complessa e fragile, che richiede mezzi, competenze e procedure tecniche specifiche.



"Monte Pendolo rappresenta una ferita ancora viva nella memoria della nostra comunità – dichiara il sindaco di Gragnano, Nello D’Auria –. Per questo l’intervento in corso assume un valore ancora più importante. Non stiamo realizzando soltanto un’opera di consolidamento, ma stiamo dando una risposta concreta alla necessità di proteggere il territorio e garantire maggiore sicurezza ai cittadini".



L’opera rappresenta un investimento strutturale e duraturo, volto a prevenire il rischio idrogeologico e a tutelare una delle zone più sensibili del territorio di Gragnano.



Le attività proseguiranno secondo il cronoprogramma previsto fino al completamento delle opere di protezione e consolidamento del costone.