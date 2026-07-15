IL PIZZINO di Gerardo Casucci: La domanda fatidica La presentazione di Allegri e i dubbi sul futuro...

Mentre il mondo intero scommetteva sulla squadra vincitrice dei prossimi mondiali - io col cuore dico Argentina, ma con la testa Spagna - nel piccolo mondo (antico) di Napoli era giunto il "gran giorno". Niente di che per carità, solo che nientemeno che al teatro San Carlo si presentava Massimiliano Allegri, uno di quelli strapagati e straconvinti di essere il migliore. Più o meno come quello che lo aveva preceduto. La stampa si era rivelata più matura di quanto mi aspettassi ed era perfino sembrata sincera nell'accordare una tregua al tecnico aretino in attesa dei fatti. La domanda fatidica a questo punto era: "Quanto sarebbe durata?"