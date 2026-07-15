Poggioreale, blitz dei Carabinieri: 6 persone denunciate e 12 contravvenzioni 71 persone identificate, 36 veicoli controllati, 12 contravvenzioni e 6 persone denunciate

Servizio di alto impatto da parte dei Carabinieri della compagnia di Napoli Poggioreale lungo le vie nel quartiere est del capoluogo partenopeo. Sul bilancio 71 persone identificate, 36 veicoli controllati e 12 contravvenzioni al codice della strada elevavate. Le persone denunciate sono state sei, di cui un uomo che al momento del controllo si è rifiutato di fornire le proprie generalità.

Un 41enne, un 25enne e un 24 enne dovranno rispondere di evasione. Stesso destino per un 20enne. Denunciato perché sorpreso alla guida della sua auto senza patente, era recidivo nel biennio.

Blitz a Poggioreale: controllata anche una pescheria

Effettuati anche controlli con il personale dell’Enel e dell’Asl. Denunciato il titolare di un ristorante in Via Gianturco. Durate l’ispezione il personale dell’Enel rilevava una manomissione al contatore elettrico. L’imprenditore dovrà rispondere di furto di energia.

In una pescheria di via delle Ninfe sono state riscontrate carenze igienico sanitarie e carenze nel protocollo haccp con sequestro di 16 chilogrammi di alimenti e con una sanzione di 6 mila euro circa. Il titolare, inoltre, è stato sanzionato per 3mila euro perché un lavoratore non risultava regolarmente assunto. Il locale è stato sottoposto a sequestro amministrativo.