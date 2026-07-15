Simeone: "Con Diamantini si apre una nuova fase per Eav" "Priorità alla Circumvesuviana e ai lavoratori"

"La nomina di Pietro Diamantini alla guida di Eav rappresenta una scelta di alto profilo che conferma la volontà del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, di affidare la gestione delle aziende strategiche a figure di comprovata competenza ed esperienza.

La Regione ha compiuto una scelta politica chiara, destinando un miliardo di euro al potenziamento del trasporto pubblico. Ora questo investimento deve tradursi in servizi più efficienti, sicuri e puntuali. La sinergia tra il presidente Roberto Fico, il vicepresidente Mario Casillo e il nuovo amministratore unico rappresenta la migliore condizione per affrontare con decisione le criticità che da troppo tempo penalizzano cittadini e pendolari".

Lo dichiara il consigliere regionale e capogruppo del gruppo Fico Presidente Nino Simeone.

"La priorità resta la Circumvesuviana. I pendolari non possono attendere il 2027 per beneficiare dell'arrivo dei nuovi treni. È necessario intervenire subito sull'organizzazione del servizio, sulla manutenzione e sull'efficienza operativa per ridurre ritardi, cancellazioni e disservizi. Ma il rilancio di Eav passa soprattutto dalla valorizzazione dei lavoratori, non dall'aumento dei livelli dirigenziali.

Macchinisti, capitreno, manutentori, autisti, personale delle stazioni e amministrativi sono il vero patrimonio dell'azienda.

Negli ultimi anni si è avuta troppo spesso la sensazione di un'organizzazione con troppi generali e pochi soldati semplici. È il momento di invertire questa impostazione, investendo sulle professionalità interne e rimettendo al centro chi ogni giorno garantisce il funzionamento del servizio".

"Al nuovo amministratore unico Pietro Diamantini rivolgo i migliori auguri di buon lavoro. Sono certo che, con il sostegno del presidente Roberto Fico e del vicepresidente Mario Casillo, saprà avviare una stagione di rinnovamento fondata su efficienza, responsabilità e risultati concreti.

Da parte nostra, come Consiglio regionale, non faremo mancare il massimo impegno nell'attività di indirizzo e di controllo, seguendo con attenzione il percorso di rilancio dell'azienda. I cittadini attendono risultati concreti e non più promesse: per questo vigileremo affinché il miliardo di euro investito dalla Regione nel trasporto pubblico produca benefici reali per la Campania", conclude Simeone.