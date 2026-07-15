Napoli, al via lavori di restauro e valorizzazione a Piazza del Plebiscito Un progetto che mira a restituire dignità e futuro ad un luogo iconico di Napoli

Iniziati i lavori del cantiere per il restauro conservativo e la valorizzazione delle storiche botteghe del Fondo Edifici di Culto (FEC) situate all'interno del colonnato di Piazza del Plebiscito. A comunicarlo è il Prefetto di Napoli, Michele di Bari. Un'opera che si inquadra nel più ampio progetto di riqualificazione della Piazza.

Si tratta di un intervento complessivo sull'area, previsto della Convenzione siglata tra il Comune di Napoli e l’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania, in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto tra Ministero dell’interno - Fondo Edifici di Culto, Prefettura di Napoli, Comune di Napoli, Agenzia del Demanio, MiC - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli.

Piazza del Plebiscito: i lavori previsti

Parallelamente al restyling dei locali dell’emiciclo, che ospiteranno attività artigianali, istituzionali e culturali d'eccellenza, sarà implementato un innovativo sistema di illuminazione artistica della Piazza, con l’obiettivo di esaltarne l'architettura, riducendo l'impatto ambientale.

L’importante progetto, i cui dettagli saranno illustrati in occasione dell’evento programmato per la giornata di domani, alle ore 11, alla presenza del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’interno, Wanda Ferro - che visiterà anche i complessi monumentali di S. Domenico Maggiore, San Gregorio Armeno e San Giuseppe dei Ruffi e del Fondo Edifici di Culto (FEC), interessati da interventi di restauro conservativo finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - restituirà dignità e futuro ad un luogo iconico di Napoli, trasformandolo in un polo culturale e sociale vivo, sicuro e all'avanguardia ampliandone le possibilità di fruizione per cittadini e turisti.