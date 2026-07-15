Premio Ammaturo legalità città di Napoli: ecco le onorificenze Per aver condotto una brillante operazione di polizia giudiziaria

È stato conferito al personale della terza sezione della squadra mobile, del commissariato di polizia San Ferdinando e del commissariato Montecalvario il premio Ammatuto città di Napoli.

Ecco i premiati:

Commissario Lucia Esposito

Ispettore Alessandro Maria Pane

Ispettore Antonio Ivan Sollo

Vice Ispettore Aniello Ciccarelli

Sov. Maria Rosaria Lo Sapio Sov. Marco Mola

A.C.C. Ciro D'Angelo

A.C.C. Pasquale Servodio

A.C.C. Antonio Iannotta

A.C.C. Gaetano Simeone A.C: Francesco Iacolo

Per aver condotto una brillante operazione di polizia giudiziaria che ha consentito di eseguire, in appena 30 giorni, due decreti di fermo di indiziati di delitto, emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli — DDA e dalla Procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni, nei confronti di 7 indagati di cui 3 maggiorenni e 4 minori degli anni diciotto facenti parte di due distinte consorterie criminali contrapposte, operanti nelle zone dei Quartieri spagnoli e del Pallonetto di Santa Lucia. I predetti, nella notte del 12 dicembre 2025, si erano affrontati nei pressi della centralissima Piazza Carolina in un cruento scontro a fuoco.

Nella circostanza, gli investigatori, attraverso l’analisi tecnica delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza e ad una straordinaria conoscenza dei soggetti orbitanti negli ambienti malavitosi della zona centrale di Napoli sono riusciti, in tempi brevissimi, a ricostruire la dinamica degli eventi, ad individuare gli autori dei reati e ad eseguire i decreti di fermo per i reati di tentato omicidio, porto e detenzione illegale di arma da fuoco con l’aggravante del metodo mafioso. L’operazione, che ha suscitato una vasta eco nell'opinione pubblica, ha contribuito ad accrescere il prestigio e l’immagine della polizia di stato.