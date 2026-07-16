Emergenza sicurezza, il prefetto a confronto con i residenti di Montesanto

Dopo gli ultimi episodi di cronaca, il prefetto di Napoli Michele di Bari ha voluto recarsi persolamente nel quartiere per ascoltare la voce dei residenti.
Tappa a Montesanto per il rappresentante dello Stato, che si è confrontato con i commercianti, i rappresentanti delle diverse associazioni presenti sul territorio ed il parroco.
L'obiettivo della visita - come è stato sottolineato dal Palazzo di Governo - è anche quello di fare un bilancio delle attività che sono state avviate dopo i fatti avvenuti nelle scorse settimane, quando c'è stata una rissa ed un uomo è sceso in strada impugnando un kalashnikov.