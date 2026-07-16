Emergenza sicurezza, il prefetto a confronto con i residenti di Montesanto La visita del rappresentante dello Stato nel quartiere

Dopo gli ultimi episodi di cronaca, il prefetto di Napoli Michele di Bari ha voluto recarsi persolamente nel quartiere per ascoltare la voce dei residenti.

Tappa a Montesanto per il rappresentante dello Stato, che si è confrontato con i commercianti, i rappresentanti delle diverse associazioni presenti sul territorio ed il parroco.

L'obiettivo della visita - come è stato sottolineato dal Palazzo di Governo - è anche quello di fare un bilancio delle attività che sono state avviate dopo i fatti avvenuti nelle scorse settimane, quando c'è stata una rissa ed un uomo è sceso in strada impugnando un kalashnikov.