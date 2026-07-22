Barca contro scogli in Grotta Azzurra: paura per turisti

Poteva trasformarsi in un dramma la romantica escursione alla celebre Grotta Azzurra di Capri per una coppia di turisti statunitensi. Durante l'ingresso, la piccola imbarcazione a remi su cui viaggiavano ha urtato una roccia, iniziando a imbarcare acqua in modo rapido e rischiando di colare a picco.
L'incidente, avvenuto nei giorni scorsi, ha coinvolto la travel creator americana Sherina Welch (49 anni) e suo marito, giunti sull'Isola Azzurra per festeggiare le nozze d'argento. I concitati momenti di terrore sono stati documentati in un video pubblicato su TikTok dalla stessa Welch.
Capri, attimi di panico e i soccorsi
L'accesso alla Grotta Azzurra è un'esperienza tanto suggestiva quanto delicata, consentita esclusivamente a bordo di piccole barchette a remi e solo in condizioni di mare calmo. Secondo le testimonianze, subito dopo l'ingresso l'urto ha scatenato il panico. L'emergenza è stata resa ancora più caotica dalla barriera linguistica con il barcaiolo e dalla naturale agitazione delle altre guide presenti all'interno dell'antro.
Fortunatamente, il sistema di supporto non ha tardato ad attivarsi: una seconda imbarcazione si è avvicinata tempestivamente, permettendo il trasbordo e traendo in salvo i coniugi prima che la loro barca si riempisse del tutto d'acqua.
"Quella che doveva essere una meravigliosa esperienza si è trasformata in un momento terrificante. La Grotta Azzurra è un posto bellissimo da visitare, ma presenta anche dei rischi. L'emergenza è stata gestita bene e la nostra guida turistica è stata fantastica." ha dichiarato la protagonista
Tutto si è risolto per il meglio, senza alcuna conseguenza fisica per i due malcapitati, che si porteranno a casa un ricordo del loro anniversario senza dubbio indimenticabile.