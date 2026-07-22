Barca contro scogli in Grotta Azzurra: paura per turisti La barca a iniziato a imbarcare acqua, ma i servizi di supporto sono arrivati in breve tempo

Poteva trasformarsi in un dramma la romantica escursione alla celebre Grotta Azzurra di Capri per una coppia di turisti statunitensi. Durante l'ingresso, la piccola imbarcazione a remi su cui viaggiavano ha urtato una roccia, iniziando a imbarcare acqua in modo rapido e rischiando di colare a picco.

L'incidente, avvenuto nei giorni scorsi, ha coinvolto la travel creator americana Sherina Welch (49 anni) e suo marito, giunti sull'Isola Azzurra per festeggiare le nozze d'argento. I concitati momenti di terrore sono stati documentati in un video pubblicato su TikTok dalla stessa Welch.

Capri, attimi di panico e i soccorsi

L'accesso alla Grotta Azzurra è un'esperienza tanto suggestiva quanto delicata, consentita esclusivamente a bordo di piccole barchette a remi e solo in condizioni di mare calmo. Secondo le testimonianze, subito dopo l'ingresso l'urto ha scatenato il panico. L'emergenza è stata resa ancora più caotica dalla barriera linguistica con il barcaiolo e dalla naturale agitazione delle altre guide presenti all'interno dell'antro.

Fortunatamente, il sistema di supporto non ha tardato ad attivarsi: una seconda imbarcazione si è avvicinata tempestivamente, permettendo il trasbordo e traendo in salvo i coniugi prima che la loro barca si riempisse del tutto d'acqua.

"Quella che doveva essere una meravigliosa esperienza si è trasformata in un momento terrificante. La Grotta Azzurra è un posto bellissimo da visitare, ma presenta anche dei rischi. L'emergenza è stata gestita bene e la nostra guida turistica è stata fantastica." ha dichiarato la protagonista

Tutto si è risolto per il meglio, senza alcuna conseguenza fisica per i due malcapitati, che si porteranno a casa un ricordo del loro anniversario senza dubbio indimenticabile.