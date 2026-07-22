Porta Capuana: sorpreso con la droga e arrestato

La polizia ha arrestato un 24enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.
Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in via Carriera Grande, hanno notato il 24enne che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo, ma è stato raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato.
Alla fine è stato trovato in possesso di 4 involucri di hashish del peso di 6,70 grammi, un involucro di cocaina e di 55 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.