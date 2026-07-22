Porta Capuana: sorpreso con la droga e arrestato Nei guai un 24enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

La polizia ha arrestato un 24enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in via Carriera Grande, hanno notato il 24enne che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo, ma è stato raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato.

Alla fine è stato trovato in possesso di 4 involucri di hashish del peso di 6,70 grammi, un involucro di cocaina e di 55 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.