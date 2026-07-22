Napoli 100: ecco il programma dei festeggiamenti del primo agosto Processione azzurra a partire dalle...19.26

Il primo agosto la città di Napoli si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per celebrare un traguardo storico: i cento anni della SSC Napoli. L'evento centrale delle celebrazioni, ribattezzato "Napoli 100", è stato organizzato dal Club in sinergia con la Regione Campania e il Comune, e promette di essere una grande festa diffusa, gratuita e aperta a tutti, unendo sport, cultura, spettacolo e tradizione.

La data scelta è altamente simbolica per la memoria collettiva partenopea, e l'intera manifestazione è stata pensata per omaggiare il legame viscerale tra la squadra, la città e i suoi tifosi sparsi in tutto il mondo.

Il programma della giornata del centenario del Napoli

Le celebrazioni seguiranno un cronoprogramma ricco e suggestivo, scandito da orari che richiamano l'anno di fondazione della squadra:

Ore 19:26 – Il via da Piazza Carità: La festa prenderà il via dall'iconica piazza, prima storica sede sociale del club. L'inizio sarà segnato dai rintocchi delle campane di cento chiese cittadine e da una scenografica "Fumata azzurra". A seguire, il taglio del nastro alla presenza del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, del sindaco Gaetano Manfredi e del presidente della Regione Roberto Fico.

La Processione Azzurra: Da Piazza Carità partirà un corteo lungo circa un chilometro in direzione di Piazza del Plebiscito. Ideata come una vera e propria processione popolare, vedrà la partecipazione di 100 attori, 100 musicisti e 100 bambini. Il corteo ripercorrerà il mito di Partenope, le tradizioni campane e l'immaginario collettivo locale, il tutto accompagnato dalle note dei brani che hanno reso celebre Napoli nel mondo.

Ore 20:26 – Il Pizza Village del Centenario: Piazza Municipio diventerà il fulcro dell'intrattenimento gastronomico. Il Club, insieme ai partner, offrirà gratuitamente migliaia di tranci di pizza Margherita e bevande. Un'attenzione particolare sarà rivolta alla solidarietà, con pizze donate alle persone più fragili in collaborazione con il Banco Alimentare Campania. La piazza sarà inoltre dotata di maxischermi per seguire la diretta della festa.

Ore 21:45 – La cerimonia al Plebiscito: Il grande slargo accoglierà la cerimonia ufficiale. Attraverso musica, immagini d'archivio e performance artistiche, De Laurentiis, le istituzioni e le Leggende azzurre ripercorreranno un secolo di storia.

Ore 22:30 – La "Notte Azzurra": Al termine della cerimonia, la città si accenderà letteralmente. I monumenti simbolo di Napoli (Palazzo Reale, Maschio Angioino, Palazzo San Giacomo, Castel dell'Ovo e Castel Sant'Elmo) saranno illuminati di azzurro. Questo darà il via a un grande Light Show e a uno spettacolo pirotecnico sincronizzato tra il Plebiscito e Castel dell'Ovo, accompagnato da una colonna sonora originale.

A chiudere questa lunga giornata di festeggiamenti e a inaugurare idealmente il prossimo secolo di storia azzurra ci penserà un dj set organizzato in collaborazione con Radio Kiss Kiss.