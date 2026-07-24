Aldo Maione eletto presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Nola Al suo fianco la consigliera Rossella Montano

Aldo Maione è il nuovo presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Nola. La sua elezione segna l'avvio di una nuova fase per l'avvocatura nolana, caratterizzata dall'obiettivo di consolidare il ruolo dell'ordine e di affrontare le sfide della professione con una visione improntata all'efficienza, al dialogo e alla valorizzazione delle competenze.

Nel nuovo percorso sarà determinante anche il contributo della consigliera, Rossella Montano, il cui supporto rappresenterà un elemento di rilievo nell'attività del Consiglio e nella realizzazione delle iniziative programmatiche.

Nel corso della sua esperienza professionale e istituzionale, Maione si è distinto per autorevolezza, equilibrio e capacità organizzative, qualità che gli hanno consentito di guadagnare la stima dell'avvocatura e delle istituzioni.

A queste doti si affiancano consolidate competenze manageriali, ritenute fondamentali per guidare l'ordine in una fase di particolare attenzione ai temi dell'innovazione, dell'efficienza amministrativa e della tutela della professione forense.

L'elezione del nuovo presidente rappresenta un momento significativo per il foro di Nola, chiamato a proseguire il proprio percorso di crescita attraverso un'azione condivisa e orientata alla rappresentanza degli iscritti, alla difesa dei valori della professione e al rafforzamento del rapporto con il territorio e con le istituzioni.