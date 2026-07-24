Aldo Maione eletto presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Nola

Al suo fianco la consigliera Rossella Montano

aldo maione eletto presidente del consiglio dell ordine degli avvocati di nola

Aldo Maione eletto presidente del consiglio dell'ordine avvocati di Nola. Al suo fianco la consigliera Rossella Montano. Si apre una nuova fase all'insegna della continuità istituzionale e del rafforzamento dell'azione dell'ordine...

Nola.  

Aldo Maione è il nuovo presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Nola. La sua elezione segna l'avvio di una nuova fase per l'avvocatura nolana, caratterizzata dall'obiettivo di consolidare il ruolo dell'ordine e di affrontare le sfide della professione con una visione improntata all'efficienza, al dialogo e alla valorizzazione delle competenze.

Nel nuovo percorso sarà determinante anche il contributo della consigliera, Rossella Montano, il cui supporto rappresenterà un elemento di rilievo nell'attività del Consiglio e nella realizzazione delle iniziative programmatiche.

Nel corso della sua esperienza professionale e istituzionale, Maione si è distinto per autorevolezza, equilibrio e capacità organizzative, qualità che gli hanno consentito di guadagnare la stima dell'avvocatura e delle istituzioni.

A queste doti si affiancano consolidate competenze manageriali, ritenute fondamentali per guidare l'ordine in una fase di particolare attenzione ai temi dell'innovazione, dell'efficienza amministrativa e della tutela della professione forense.

L'elezione del nuovo presidente rappresenta un momento significativo per il foro di Nola, chiamato a proseguire il proprio percorso di crescita attraverso un'azione condivisa e orientata alla rappresentanza degli iscritti, alla difesa dei valori della professione e al rafforzamento del rapporto con il territorio e con le istituzioni.

Ultime Notizie