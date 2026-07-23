Napoli, Capodanno:"Basta con l’anarchia nelle aree pedonali del parco Mascagna!" Servono interventi immediati, prima che qualcuno si possa far male

"Il Comitato Valori collinari denuncia ancora una volta e con estrema fermezza l’ennesima situazione di grave pericolo che si sta consumando nelle aree pedonali intorno al parco Mascagna nel quartiere Arenella, dove, soprattutto nelle ore serali, gruppi di ragazzini percorrono i viali su biciclette e monopattini elettrici a velocità folle, trasformando spazi pubblici destinati ai pedoni, con la presenza di tante famigliole e di persone anziane, in vere e proprie piste di corsa.

Si tratta - afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato - di un comportamento inaccettabile, totalmente fuori controllo, che mette costantemente in pericolo l’incolumità di cittadini, famiglie, anziani e bambini. Il rischio di investimenti è altissimo e potrebbe purtroppo essere solo questione di tempo la possibilità che prima o poi si che possa verificare qualche incidente.

Ancora più grave - sottolinea Capodanno - è il fatto che tutto questo accada a pochissimi passi dalla sede del Commissariato di polizia del Vomero, in via Ruoppolo, senza che si veda un presidio costante del territorio né un’adeguata attività di prevenzione. A ciò si aggiunga l’assenza, o comunque l’inefficacia, di un sistema di videosorveglianza capace di scoraggiare e impedire questi comportamenti".

Il comitato Valori Collinari al riguardo chiede provvedimenti immediati e non più rinviabili: controlli serrati nelle ore serali, interventi mirati delle forze dell’ordine, un rafforzamento reale della videosorveglianza e ogni misura utile a ristabilire legalità e sicurezza.

"Non è tollerabile - conclude Capodanno - che le aree pedonali restino senza tutela mentre gruppi di giovani sfrecciano a tutta velocità tra i passanti. In attesa di un provvedimento, più volte richiesto ma, al momento, senza risposte operative che vieti il transito di biciclette e monopattini elettrici nelle aree pedonali, occorre che le istituzioni preposte intervengano subito per evitare eventi dannosi che potrebbero manifestarsi da un momento all’altro".

Il Comitato Valori collinari sollecita, ancora una volta, un intervento urgente del Comune di Napoli, segnatamente del sindaco Manfredi, e delle forze dell’ordine, per restituire decoro, sicurezza e piena agibilità a un’area che non può e non deve essere consegnata all’inciviltà e all’impunità.