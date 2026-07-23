Napoli, dovrà scontare oltre 6 anni di reclusione: arrestato dalla polizia Eseguito provvedimento determinazione pene concorrenti

La polizia ha arrestato un 38enne in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti. Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento emesso lo scorso 20 luglio dalla procura della repubblica presso il tribunale di Lecce, ufficio esecuzioni penali secondo il quale, il dovrà espiare la pena di 6 anni, 3 mesi e 29 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti, evasione e truffa, commessi tra il 2010 e il 2024 a Napoli, Barletta e Minervino di Lecce.