Napoli, Vasto: sorpreso a rubare all’interno di un’autovettura in sosta Un 45enne arrestato per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale

La Polizia ha arrestato un 45enne, per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno notato l'uomo intento ad armeggiare all’interno di un veicolo in sosta, che presentava l’allarme sonoro attivo e una portiera aperta.

In quei frangenti, il 45enne, avvedutosi della presenza dei poliziotti, ha tentato di darsi alla fuga, finché, con non poche difficoltà, non è stato bloccato dagli operatori e trovato in possesso di un cacciavite e di una torcia elettrica.

Inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, gli agenti hanno accertato che la serratura della portiera della vettura era stata forzata.