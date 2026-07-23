Napoli: controlli della polizia nei Quartieri Spagnoli In campo il reparto prevenzione crimine Campania

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla questura di Napoli ai Quartieri Spagnoli, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e dei commissariati Dante e Montecalvario, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato controlli nelle aree interessate.

Nel corso del servizio, gli agenti hanno identificato 219 persone, di cui 60 con precedenti di polizia, e controllato 64 veicoli; sono state, altresì, contestate 2 violazioni del codice della strada.