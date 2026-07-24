Napoli: controlli anti droga durante i concerti Carabinieri arrestano due pusher

Sono le 16:30 quando i militari notano e pedinano due persone in sella a uno scooter. I due percorrono viale della Liberazione fino a raggiungere un palazzo a via Plinio.

I carabinieri seguono i due fino a quando non entrano in un appartamento. Avviene il blitz e la perquisizione. Nell’appartamento vengono rinvenuti e sequestrati 1 chili e 372 grammi di hashish suddivisa in panetti. In diverse buste, invece, 1 chilo e 107 grammi di marijuana.

Sequestrati anche bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. Nelle tasche dei due arrestati qualche dose tra hashish e marijuana. Gli arrestati sono in carcere.