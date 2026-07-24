Napoli città pet friendly, Legambiente premia Comune e Asl Na 1 XV Rapporto Legambiente "Animali in Città 2026"

Napoli si conferma capofila nazionale nelle politiche per il benessere animale e la tutela della salute pubblica. Il Comune e l'ASL Napoli 1 Centro sono stati i grandi protagonisti della XV edizione del Rapporto nazionale "Animali in Città", presentato a Roma presso la Sala del Carroccio di Palazzo Senatorio in Piazza del Campidoglio da Legambiente.

Il report, punto di riferimento per il monitoraggio delle politiche locali dedicate agli animali d'affezione e alla prevenzione del randagismo, ha incoronato Napoli tra le grandi città italiane ai vertici della classifica, mentre l'ASL Napoli 1 Centro ha conquistato il primo posto assoluto tra le Aziende Sanitarie d'Italia.

Il nuovo Premio alla Collaborazione Istituzionale

Novità assoluta dell'edizione 2026 è l'istituzione del prestigioso Premio alla Collaborazione Istituzionale, assegnato al territorio in cui Comune e ASL hanno conseguito congiuntamente i migliori risultati. Un riconoscimento conferito direttamente al Sindaco di Napoli e alla Direzione Generale dell'ASL Napoli 1 Centro, suggellando una sinergia virtuosa avviata nel 2024.

Alla base di questo successo vi è l'accordo istituzionale che ha affidato all'Azienda sanitaria la gestione del canile comunale dinamico "La Collina di Argo". Questa scelta strategica ha permesso di ottimizzare le risorse pubbliche, ridurre i costi amministrativi e potenziare la lotta al randagismo. Un traguardo reso possibile grazie al lavoro congiunto dell'Area di Coordinamento Veterinaria dell'ASL e del Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio – U.O. Tutela Animali del Comune.

Adozioni record e progetti di Pet Therapy

Tra i punti di forza evidenziati dal rapporto spicca il successo delle campagne di adozione itineranti nei quartieri della città. Grazie alla promozione della cultura del possesso responsabile, il tasso di adozione dei cani ospitati a "La Collina di Argo" si attesta su una percentuale prossima al 90%.

Accanto alle adozioni, il territorio napoletano si distingue per l'eccellenza nei percorsi di Pet Therapy e Interventi Assistiti con gli animali. Attività rivolte ad adulti con disabilità, minori fragili, anziani e soggetti con disagio psico-sociale, garantite sia nel rifugio comunale sia presso la Fattoria Zooantropologica Didattica dell'ASL Napoli 1 Centro: un modello unico nel panorama nazionale che unisce inclusione sociale ed educazione ambientale.

Sensibilizzazione e innovazione normativa

Il percorso virtuoso premiato da Legambiente comprende anche un'intensa attività di educazione sanitaria nelle scuole curata dall'Area Veterinaria e l'istituzione della figura del Garante per i diritti degli animali, in costante dialogo con le associazioni di volontariato.

A completare il quadro di eccellenza vi sono l'aggiornamento del Regolamento comunale per la tutela degli animali – esteso a tutto il patrimonio faunistico cittadino – e la storica introduzione del principio di tutela animale nello Statuto del Comune di Napoli, a conferma di un impegno civico e culturale che oggi posiziona il capoluogo campano ai vertici d'Italia.