Rfi, linea Av/Ac Napoli-Bari: modifice alla circolazione dei treni per lavori Circolazione sospesa tra Napoli e Cancello dal 3 al 7 agosto e dal 10 al 14 agosto

Proseguono gli interventi di potenziamento infrastrutturale da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) sull’itinerario Av/Ac Napoli-Bari.

Per consentire l’attivazione della nuova stazione di Casalnuovo, prevista entro metà settembre, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Napoli e Cancello nei seguenti periodi:

Dalle ore 07:15 del 3 agosto al 7 agosto e dalle ore 07:15 del 10 agosto al 14 agosto.

Le attività di cantiere vedranno impegnate mediamente più di 100 persone, tra operai e tecnici specializzati di Rfi, Fs Engineering e delle ditte appaltatrici. Pertanto, per garantire la piena operatività dei cantieri, nei giorni interessati dall’interruzione sarà modificato il programma di circolazione dei treni regionali e a lunga percorrenza della linea Napoli – Cancello.

Maggiori dettagli sui provvedimenti di circolazione saranno consultabili sui canali di vendita delle imprese ferroviarie.