Napoli, presentato lo staff di Allegri per la stagione 26/27: tutti i nomi Al termine della seduta mattutina di allenamento si è tenuta la preparazione dello staff di Allegri

Prosegue il lavoro a Dimaro con ancora una doppia sessione di allenamento nella giornata di oggi. Il Napoli resterà in Trentino fino a lunedì 27 luglio e ci sono ancora due appuntamenti speciali per stampa e tifosi: la conferenza di Giovanni Di Lorenzo, domani 25 luglio alle 16:00, e l'amichevole contro la Carrarese, domenica 26 alle 18:00.

Al termine della seduta mattutina di allenamento, si è tenuta la presentazione dello staff tecnico di mister Massimiliano Allegri. Dinanzi ai tifosi azzurri, quindi, sono stati presentati gli uomini che collaboreranno con l'allenatore nel corso di questa stagione 2026/27.

Lo staff tecnico di mister Allegri al Napoli: tutti i nomi

La seduta mattutina di allenamento ha visto la squadra dividersi in tre gruppi distinti, svolgendo attivazione in palestra e parte atletica in campo. Lorenzo Lucca ha iniziato le terapie. Al termine della sessione, si è tenuta la presentazione dello staff.

Mister Allegri arriva al Napoli portando con sè un ricco staff tecnico, composto da 12 professionisti. Di seguito i nomi ed i ruoli dei suoi collaboratori: