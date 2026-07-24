Napoli, presentato lo staff di Allegri per la stagione 26/27: tutti i nomi

Al termine della seduta mattutina di allenamento si è tenuta la preparazione dello staff di Allegri

napoli presentato lo staff di allegri per la stagione 26 27 tutti i nomi

Il Napoli ha presentato lo staff tecnico che accompagnerà mister Massimiliano Allegri nel corso di questa stagione. 12 professionisti che guideranno la squadra insieme all'allenatore per raggiungere gli obiettivi del club. Di seguito ruoli e nomi

Napoli.  

Prosegue il lavoro a Dimaro con ancora una doppia sessione di allenamento nella giornata di oggi. Il Napoli resterà in Trentino fino a lunedì 27 luglio e ci sono ancora due appuntamenti speciali per stampa e tifosi: la conferenza di Giovanni Di Lorenzo, domani 25 luglio alle 16:00, e l'amichevole contro la Carrarese, domenica 26 alle 18:00.

Al termine della seduta mattutina di allenamento, si è tenuta la presentazione dello staff tecnico di mister Massimiliano Allegri. Dinanzi ai tifosi azzurri, quindi, sono stati presentati gli uomini che collaboreranno con l'allenatore nel corso di questa stagione 2026/27. 

Lo staff tecnico di mister Allegri al Napoli: tutti i nomi

La seduta mattutina di allenamento ha visto la squadra dividersi in tre gruppi distinti, svolgendo attivazione in palestra e parte atletica in campo. Lorenzo Lucca ha iniziato le terapie. Al termine della sessione, si è tenuta la presentazione dello staff. 

Mister Allegri arriva al Napoli portando con sè un ricco staff tecnico, composto da 12 professionisti. Di seguito i nomi ed i ruoli dei suoi collaboratori: 

  • Marco Landucci, Vice Allenatore
  • Francesco Magnanelli, Responsabile Area Tecnica
  • Elvis Abbruscato, Collaboratore Tecnico
  • Gianluca Maran, Collaboratore Tecnico
  • Giuseppe Maiuri, Match Analyst
  • Simone Folletti, Responsabile dei Preparatori Atletici
  • Enrico Maffei, Preparatore Atletico
  • Francesco Cacciapuoti, Preparatore Atletico
  • Enrico Serra, Preparatore Atletico
  • Daniele Borri, Allenatore dei Portieri
  • Marco Giglio, Vice Allenatore dei Portieri
  • Ettore Prota, Dronista

Ultime Notizie