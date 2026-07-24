Pozzuoli, cocaina nei biscotti destinati a un paziente: la scoperta in ospedale Consegna sospetta in ospedale: intervengono i carabinieri, denunciato un 55enne

Un pacco di biscotti consegnato fuori dall'orario di visita, una confezione già aperta e un ovulo di plastica nascosto all'interno. Sono questi gli elementi che hanno permesso ai Carabinieri della Stazione di Licola di sventare un tentativo di introdurre cocaina all'interno dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

La vicenda ha avuto inizio nel pomeriggio, quando una pattuglia dell'Arma è intervenuta nel nosocomio puteolano su richiesta di un medico del reparto di Neurochirurgia. Il sanitario aveva rilevato la positività alla cocaina nelle analisi delle urine di un paziente 60enne ricoverato da tempo, notando anche un comportamento insolito rispetto ai giorni precedenti.

Insospettito, il medico ha ipotizzato che il degente potesse ricevere la sostanza stupefacente attraverso alcuni visitatori. Dopo aver informato i Carabinieri, è stato invitato a segnalare immediatamente eventuali episodi sospetti.

L'allarme è scattato poche ore dopo. Intorno alle 20:30, un uomo di 55 anni si è presentato nel reparto al di fuori dell'orario consentito per le visite, chiedendo di consegnare al paziente un pacco di biscotti. Il personale sanitario ha però notato che la confezione risultava già aperta e ha immediatamente contattato i militari.

I Carabinieri, giunti sul posto, hanno sequestrato il pacco e, durante il controllo, hanno scoperto che oltre ai biscotti era stato nascosto un ovulo di plastica contenente due dosi di cocaina.

Nel frattempo il 55enne è stato fermato. L'uomo ha dichiarato di non conoscere personalmente il paziente, spiegando di aver accettato di consegnare il pacco su richiesta di terze persone e di essere completamente ignaro del contenuto. Secondo il suo racconto, si sarebbe trattato soltanto di un gesto di solidarietà nei confronti di una persona ricoverata e priva dell'assistenza di familiari o amici.

Al termine degli accertamenti, il 55enne è stato denunciato con l'accusa di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, mentre il paziente 60enne è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.