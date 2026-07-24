Napoli capitale della vela: ecco il calendario dell'America's Cup Dal 24 al 27 settembre 2026 la prima regata preliminare

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Il Golfo di Napoli si prepara a diventare il palcoscenico globale della vela internazionale ospitando la 38ª edizione dell'America's Cup, la competizione sportiva più antica e affascinante del mondo. Un evento storico che trasformerà la città partenopea nella capitale mondiale della nautica tra la fine del 2026 e l'estate del 2027.

La "Road to Naples": la regata preliminare di settembre 2026

Il primo grande assaggio dello spettacolo velico arriverà prestissimo. Dal 24 al 27 settembre 2026, le acque del Golfo ospiteranno la seconda Louis Vuitton Preliminary Regatta. Per quattro giorni, le avveniristiche imbarcazioni AC75 e i principali team internazionali si sfideranno in mare, offrendo un'anteprima mozzafiato e permettendo alla città di testare sul campo la complessa macchina logistica e organizzativa. In questa prima fase, le squadre troveranno accoglienza nell'area di Nisida, mentre proseguono a pieno ritmo i lavori infrastrutturali a Bagnoli.

Il programma del 2027: dal 22 maggio al 19 luglio

Il clou della manifestazione si accenderà l'anno successivo. Dal 22 maggio al 4 luglio 2027, sette team si contenderanno la vittoria nei tre Round Robin, nelle semifinali e nella finale della Louis Vuitton Cup.

Il team Challenger che uscirà vincitore da questa fase avrà l'onore di sfidare il Defender Emirates Team New Zealand per il match finale dell'America's Cup, in programma dal 10 al 19 luglio 2027. Quasi due mesi di grandi regate, spettacolo e turismo che faranno del Golfo di Napoli l'epicentro dello sport mondiale.

Il cantiere di Bagnoli e la rigenerazione urbana

Le basi operative delle squadre e la costruzione del grande Villaggio sportivo troveranno spazio nell'area di Bagnoli, in via Coroglio. L'arrivo dell'America's Cup ha impresso una straordinaria accelerazione ai progetti di bonifica e riqualificazione urbana dell'intera area ex industriale.

Un percorso blindato anche sul fronte della trasparenza e della legalità, come confermato dai recenti protocolli sottoscritti in Prefettura e dalle visite istituzionali del sindaco Gaetano Manfredi e dell'amministrazione comunale nei cantieri. L'obiettivo condiviso da Governo, Regione Campania, Comune e Sport e Salute è duplice: ospitare un evento sportivo d'eccellenza e lasciare alla città un'eredità duratura in termini di sviluppo economico, occupazione e valorizzazione dell'economia del mare.