Ritiro del Napoli a Dimaro, oggi "Odissea" proiettato in piazza gratuitamente "Odissea" di Nolan chiude il minifestival cinematografico del ritiro di Dimaro della SSC Napoli

Sarà il film colossal Odissea, uscito da una settimana nelle sale di tutt’Italia, a concludere questa sera (ore 21.00) il minifestival cinematografico “Notte azzurre: cinema sotto le stelle” che ha animato Piazza Madonna della Pace a Dimaro Folgarida in queste serate del 15.o ritiro del Napoli in Val di Sole.

L’apertura è stata sabato scorso con Disclosure Day (di Steven Spielberg) cui è seguita domenica sera la proiezione della Finale del Mondiali di calcio FIFA 2026. Lunedì sera è stata la volta di Michael (di Antoine Fuqua) quindi ieri sera Minions & Monster (di Pierre Coffin).

Odissea di Nolan gratuito in piazza a Dimaro dal ritiro del Napoli

Oggi l’atteso colossal che vanta un cast stellare che include Matt Damon nei panni di Ulisse, Anne Hathaway (Penelope), Tom Holland (Telemaco), Zendaya (la ninfa Calipso), Lupita Nyong'o e Robert Pattinson.

Odissea è diretto da Christopher Nolan ed è stato realizzato integralmente con cineprese IMAX 70 mm, un nuovo modello più compatto e soprattutto più silenzioso, proprio per potenziare la dimensione epica di Odissea, ridare forma al Mito e l'imponenza dei paesaggi. Nolan ha infatti spesso scelto degli ambienti naturali per i suoi film e anche nel caso di Odissea ha preferito girare gran parte delle scene in luoghi reali piuttosto nei teatri di posa. Le riprese, infatti, si sono svolte in Grecia, in Sicilia, in Marocco, in Islanda e in Scozia come per ricreare il percorso geografico del viaggio di Ulisse. Seguendo le tracce del poema omerico, Odissea racconta il viaggio verso Itaca di Ulisse dopo la guerra di Troia.

Nel ruolo di Ulisse c'è Matt Damon, alla terza collaborazione con Nolan dopo Interstellar ed Oppenheimer mentre Penelope è interpretata da Anne Hathaway. Anche per l'attrice si tratta del terzo incontro col regista dopo Il cavaliere oscuro. Il ritorno e Interstellar. Ma anche il resto del cast è pieno di star. Oltre ad Holland e Pattinson, nei panni rispettivamente di Telemaco e Antinoo, ci sono tra gli altri, anche Zendaya (Atena), Charlize Theron (Calipso), Benny Safdie (Agamennone) e Mia Goth (Melanto).