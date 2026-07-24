IL PIZZINO di Gerardo Casucci: L'attrezzo del mestiere Al sesto giorno di ritiro precampionato il Napoli ha perso subito male con l'Arezzo...

Al sesto giorno di ritiro precampionato il Napoli ha perso subito male con l'Arezzo, squadra di tutto rispetto che milita in serie B. Niente di che, si dirà, era solo una sgambata, tanto per mettere carburante nelle gambe, allargare gli orizzonti di una testa ancora annebbiata dagli ozi vacanzieri e prendere confidenza con l'attrezzo del mestiere (il pallone, ndr), tanto inviso ad Antonio Conte nei primi giorni di allenamento. Va aggiunto, a onor del vero, che lo stesso non è che fosse il signore e padrone del tecnico salentino neanche a stagione in corso. Sarà per questo che gli azzurri lo hanno trattato con tanta distaccata parsimonia.