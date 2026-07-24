Napoli, rifiuti selvaggi e conferimenti illeciti: multe in via Toledo Giro di vite di Asia Napoli e Polizia Municipale contro i rifiuti irregolari

Giro di vite sul fronte del decoro urbano e della corretta gestione dei rifiuti a Napoli. Prosegue senza sosta la campagna di monitoraggio e repressione messa in campo da Asia Napoli in stretta sinergia con l'Unità operativa investigativa ambientale e emergenze sociali della Polizia Municipale. Nel mirino degli ispettori ambientali finiscono le condotte illecite di cittadini e titolari di attività commerciali, con verifiche a tappeto che nelle ultime ore hanno portato a sanzioni e sequestri amministrativi nel cuore pulsante della città.

I blitz tra via Toledo, via Oberdan e i Quartieri Spagnoli

Le attività ispettive si sono concentrate in diverse arterie nevralgiche del centro cittadino. Gli agenti e gli ispettori ambientali sono intervenuti in via Oberdan, cogliendo in flagrante due soggetti intenti a effettuare conferimenti fuori norma, sanzionati immediatamente con verbali per un importo complessivo di 300 euro. I controlli sono stati estesi a tappeto anche a via Francesco Girardi e via Pasquale Scura. Particolare attenzione è stata riservata a via Toledo e alle strade limitrofe, dove i caschi bianchi e il personale di Asia hanno riscontrato numerosi conferimenti irregolari riconducibili non a singoli cittadini, ma a strutture ricettive e attività commerciali della zona, colpevoli di ignorare le normative vigenti sullo smaltimento.

Il bilancio: quasi 1.900 multe dall'inizio dell'anno

L'operazione rientra in un piano d'azione capillare finalizzato a tutelare il decoro e a preservare la qualità della raccolta differenziata. I numeri confermano l'intensificarsi dell'attività repressiva:

80 controlli mirati eseguiti nel corso dell'ultima settimana.

1.883 verbali elevati da inizio anno per illeciti amministrativi legati al ciclo dei rifiuti.

Circa 262.893 euro l'ammontare complessivo delle sanzioni pecuniarie comminate nei primi mesi del 2026.

Le verifiche hanno fatto emergere un campionario variegato di infrazioni commesse da ristoranti, bar, supermercati, imprese edili e studi professionali. Tra le violazioni più frequenti figurano il mancato rispetto degli obblighi di pulizia e differenziazione, l'esposizione fuori orario dei bidoncini, l'utilizzo di sacchi non a norma e, soprattutto, l'errato deposito di cartoni e imballaggi speciali, come pedane e pallet, spesso abbandonati senza alcuna autorizzazione.

Comune e Asia: "Tolleranza zero per tutelare i cittadini onesti"

Sulla stretta dei controlli interviene l'amministrazione comunale, sottolineando la necessità di un'azione repressiva che vada di pari passo con la sensibilizzazione civica.

"I controlli sul territorio portati avanti dagli Ispettori di Asia, in sinergia col Comune e la Polizia Municipale, rappresentano un’azione costante di tutela del decoro urbano - dichiara l’assessore al Verde e alla Salute Pubblica del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada -. L’attività di vigilanza è realizzata a completamento del percorso di partecipazione per la cura degli spazi pubblici che parte da azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte a cittadini e attività commerciali". Sulla stessa lunghezza d'onda l'amministratore unico di Asia Napoli, Ciro Accetta, che rimarca l'importanza dell'equità sociale nel rispetto delle regole: "Le verifiche sul territorio sono un doveroso complemento del lavoro quotidiano di Asia e affermano un principio di equità verso i cittadini che si impegnano nel rispetto delle regole comuni al fine di vedere riconosciuto il diritto al decoro".