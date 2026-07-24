Napoli, controlli della polizia: denunciate 15 persone e sequestrate due pistole Ecco tutti i dettagli dell'operazione

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla questura di Napoli nelle aree di Porta Nolana e Porta Capuana, la polizia e nello specifico dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nelle zone interessate.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 172 persone, di cui 40 con precedenti e controllato 48 veicoli.

Sempre nell’area di Porta Nolana, gli agenti del commissariato Vicaria- Mercato, con la collaborazione con personale tecnico dell’Enel, hanno accertato che 15 forniture elettriche, di cui 13 relative ad attività commerciali e 2 ad utenze domestiche, erano allacciate abusivamente alla rete pubblica; per tali motivi, i rispettivi titolari sono stati denunciati per furto di energia elettrica.

Infine, gli agenti del Commissariato San Giovanni- Barra hanno controllato uno stabile nel quartiere Barra, dove hanno rinvenuto una pistola cal.9 con due cartucce ed una pistola cal.22 con 5 cartucce, entrambe con matricola abrasa, che sono state sequestrate.