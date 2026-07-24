Non si ferma all'alt, inseguito impatta contro un'altra volante: arrestato La fuga rocambolesca di un 20enne

La polizia ha arrestato un 20enne, per lesioni a pubblico ufficiale e fuga pericolosa. I Nibbio dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno notato due ragazzi a bordo di uno scooter il cui conducente, alla vista degli operatori, ha accelerato la marcia per eludere il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale. Giunto in via Foria dopo aver impattato contro un’altra volante sopraggiunta in ausilio, cagionando lesioni ai poliziotti, ha tentato invano di darsi alla fuga a piedi, finché non è stato raggiunto e bloccato dagli operatori.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato e e gli sono state contestate diverse violazioni del codice della strada. Il passeggero, invece sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale, poiché è stato trovato in possesso di un involucro di marijuana.