Rubano un'auto e fuggono all’alt: inseguiti e arrestati

La polizia ha arrestato un 20enne ed un 22enne per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.
Gli agenti del commissariato Ponticelli, hanno notato due persone a bordo di un’autovettura il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato improvvisamente la marcia, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.
Dopo un breve inseguimento, i due hanno abbandonato il veicolo nel tentativo di darsi alla fuga a piedi, finché, con non poche difficoltà, non sono stati bloccati dagli operatori.
Inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno accertato che i due avevano asportato l’autovettura sulla quale viaggiavano a Massa di Somma.
Per tali motivi, gli indagati sono stati arrestati, mentre il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.