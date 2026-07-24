Forum terzo settore Campania: "No far west servizi sulla pelle dei più fragili" "Servono tutela, controlli e responsabilità"

Il Forum del Terzo Settore della Campania esprime profonda indignazione e ferma condanna per quanto emerso dalle indagini della Procura di Napoli Nord e dei Carabinieri di Casal di Principe.

Le presunte violenze, i maltrattamenti e le gravi carenze assistenziali che avrebbero coinvolto anziani e persone con disabilità nel territorio casertano rappresentano fatti gravissimi che colpiscono i più vulnerabili.

Di fronte a simili episodi occorre una risposta decisa dalle istituzioni, che non si limiti alla sola repressione, ma rafforzi la prevenzione e la capacità del sistema di garantire servizi dignitosi e sicuri.

Il nodo dei servizi e la solitudine delle famiglie

Le testimonianze raccolte dagli enti del terzo settore che operano quotidianamente sui territori evidenziano una criticità strutturale: molte famiglie, in particolare quelle con persone con disabilità e bisogni complessi, vivono in una condizione di profondo isolamento. È proprio in questo vuoto assistenziale che rischiano di inserirsi realtà inadeguate, prive dei requisiti necessari o non sufficientemente monitorate.



Giovanpaolo Gaudino, portavoce del Forum Terzo Settore Campania, dichiara:

"Quanto accaduto non può essere archiviato come un episodio isolato. La priorità oggi è tutelare le vittime e garantire loro giustizia, ma dobbiamo anche avere il coraggio di affrontare le falle di un sistema che lascia sole le famiglie. Quando il bisogno cresce e la risposta pubblica non basta, le persone più fragili finiscono abbandonate in un vero e proprio far west dell’assistenza.

Serve rafforzare la presa in carico, stringere le maglie dei controlli, garantire trasparenza nell’accreditamento dei servizi e costruire una collaborazione stabile tra istituzioni, rete pubblica e Terzo Settore. La qualità della cura e la tutela dei diritti non possono mai passare in secondo piano".

Il Forum del Terzo Settore della Campania ribadisce la propria totale disponibilità a collaborare con le istituzioni. L'obiettivo deve essere prioritario e condiviso: far sì che simili tragici episodi non si ripetano mai più e assicurare a ogni persona fragilità risposte adeguate, sicure e trasparenti.