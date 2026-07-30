Trenitalia Campania: modifiche alla circolazione sulla linea Napoli-Roma Termini Ecco tutte le informazioni

Modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Napoli - Roma (via Cassino) per lavori di manutenzione straordinaria, dal 1° agosto al 30 agosto 2026.

In particolare:

Dal 1° agosto al 5 agosto la circolazione ferroviaria sarà interrotta da Capua a Cassino. I treni del Regionale di Trenitalia delle linee Roma – Cassino – Caserta/Boiano, Napoli – Caserta – Cassino, Napoli – Boiano e Roma – Benevento subiranno modifiche, limitazioni e cancellazioni.

Attivo servizio bus tra le stazioni di Vairano e Caserta, tra Cassino e Caserta, tra Napoli e Campobasso e tra Campobasso e Cassino/Roma;

Dal 6 agosto al 15 agosto la circolazione è interrotta da Roma a Caserta. I treni del Regionale della linea Roma – Cassino – Caserta/Boiano saranno cancellati; i treni delle linee Napoli – Caserta – Cassino, Napoli – Boiano e Roma – Benevento subiranno modifiche, limitazioni e cancellazioni.

Attivo servizio bus tra le stazioni di Vairano e Caserta, tra Cassino e Caserta, tra Napoli e Campobasso, tra Campobasso e Cassino/Roma, tra Roma Anagnina e Ciampino/Colleferro/Frosinone/Cassino e tra Colleferro e Cassino.

Dal 18 agosto al 23 agosto la circolazione sarà interrotta tra Roma e Ciampino. I treni del Regionale delle linee Roma – Cassino – Caserta/Boiano e Roma – Benevento subiranno variazioni, limitazioni e cancellazioni.

Attivo servizio bus tra le stazioni di Campobasso e Roma, tra Roma Anagnina e Ciampino.

Dal 24 al 30 agosto sulla linea Roma Termini – Cassino, alcuni treni della relazione Roma Termini – Cassino – Caserta – Benevento sono limitati nella stazione di Cassino.

Alcuni treni Intercity della tratta Roma – Bari/Taranto e Intercity Notte della tratta Roma – Lecce, Torino Porta Nuova – Reggio Calabria C.le e Milano C.le/Roma Termini – Siracusa/Palermo subiranno modifiche di orario e/o di percorso e non effettueranno alcune fermate intermedie. Previsto servizio bus per alcuni Intercity.

Laddove previsto il servizio con bus, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida. I canali di acquisto saranno aggiornati con la nuova programmazione a partire dall'8 agosto.