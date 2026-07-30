SSC Napoli, ecco i convocati per Castel di Sangro! Out Lindstrom

Il Napoli inizia oggi la seconda fase di ritiro prestagionale. Gli azzurri arriveranno in Abruzzo, a Castel di Sangro, nel tardo pomeriggio, dopo aver svolto i test atletici a Castel Volturno. Rispetto a Dimaro si attende il rientro di alcuni profili che sono stati impegnati nel Mondiale e che quindi non hanno preso parte alla prima fase di preparazione della stagione.
La SSC Napoli ha diramato la lista dei convocati: assente Jesper Lindstrom, il cui destino sembra ormai essere lontano dal club azzurro.
Ritiro Castel di Sangro: tutti i convocati della SSC Napoli
Inizia il ritiro di Castel di Sangro. Da domani gli azzurri continueranno la preparazione allenandosi allo stadio Teofilo Patini.
I convocati di mister Allegri: Alisson, Anguissa, Barido, Beukema, Cheddira, Contini, Di Lorenzo, Folorunsho, Garofalo, Gilmour, Giovane, Gutierrez, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, Mazzocchi, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, Neres, Obaretin, Olivera, Pereyra, Politano, Prisco, Pugliese, Rrahmani, Spinazzola, Vergara.
Il Napoli sarà a Castel di Sangro da oggi - 30 luglio - fino al 13 agosto.
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