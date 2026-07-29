Ritiro Castel di Sangro: come prenotarsi per vedere gli allenamenti del Napoli

Necessaria la prenotazione per accedere agli allenamenti del Napoli a Castel di Sangro

ritiro castel di sangro come prenotarsi per vedere gli allenamenti del napoli

Il Napoli sarà a Castel di Sangro dal 30 luglio al 13 agosto e per accedere agli allenamenti ed alla Mostra dei trofei - che verrà inaugurata domattina - è necessaria la prenotazione. Ecco come prenotarsi

Napoli.  

Il Napoli partirà domani per il ritiro di Castel di Sangro in Abruzzo, dove, fino al 13 agosto, sarà al lavoro per preparare l'inizio della stagione 2026/27. Con mister Massimiliano Allegri gli azzurri lavoreranno sulla parte tattica anche attraverso una serie di sedute di allenamento a porte chiuse e tramite 3 amichevoli internazionali in programma. 

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La partenza non è più prevista per la mattina, quindi non ci sarà allenamento pomeridiano alle 15:00. La squadra ritarda la partenza infatti per svolgere tutti i test atletici a Castel Volturno. 

Ritiro Castel di Sangro: come ci si prenota?

Come reso noto dalla SSC Napoli, l'accesso a tutte le aree del ritiro avverrà - così com'è stato per Dimaro - attraverso prenotazione. Una soluzione logistica che mira a snellire le lunghe file che hanno per anni caratterizzato i ritiri. Le prenotazioni a ogni singolo allenamento saranno aperte dalle ore 10:00 del giorno precedente, fino a esaurimento posti

Stesso discorso anche per l'area del Village, all'interno del quale saranno allestiti uno store e una zona dedicata all'area espositiva, con i memorabilia della SSC Napoli che consentiranno ai tifosi di ripercorrere tutti i momenti storici e indimenticabili del centenario azzurro. Le prenotazioni per ogni singolo ingresso all'area espositiva saranno aperte dalle ore 10:00 del giorno precedente, fino a esaurimento dei posti disponibili. 

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Nella schermata di TicketOne poi bisogna selezionare l'evento desiderato e prenotare l'ingresso. 

Amichevoli del Napoli a Castel di Sangro

Il Napoli a Castel di Sangro svolgerà 3 amichevoli internazionali

  • Mercoledì 5 agosto alle ore 18:30 Napoli-Osasuna presso lo "Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro"
  • Sabato 8 agosto alle ore 21:00 Napoli-Celta Vigo presso lo "Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro"
  • Mercoledì 12 agosto alle ore 21:00 Napoli-Aris Salonicco presso lo "Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro"

Per seguire le amichevoli è possibile acquistare il biglietto - che va dai 10 ai 20 euro - sempre sulla piattaforma di TicketOne, cliccando al medesimo link di cui sopra. 

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