Ritiro Castel di Sangro: come prenotarsi per vedere gli allenamenti del Napoli Necessaria la prenotazione per accedere agli allenamenti del Napoli a Castel di Sangro

Il Napoli partirà domani per il ritiro di Castel di Sangro in Abruzzo, dove, fino al 13 agosto, sarà al lavoro per preparare l'inizio della stagione 2026/27. Con mister Massimiliano Allegri gli azzurri lavoreranno sulla parte tattica anche attraverso una serie di sedute di allenamento a porte chiuse e tramite 3 amichevoli internazionali in programma.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL PROGRAMMA DEL RITIRO DEL NAPOLI A CASTEL DI SANGRO.

La partenza non è più prevista per la mattina, quindi non ci sarà allenamento pomeridiano alle 15:00. La squadra ritarda la partenza infatti per svolgere tutti i test atletici a Castel Volturno.

Ritiro Castel di Sangro: come ci si prenota?

Come reso noto dalla SSC Napoli, l'accesso a tutte le aree del ritiro avverrà - così com'è stato per Dimaro - attraverso prenotazione. Una soluzione logistica che mira a snellire le lunghe file che hanno per anni caratterizzato i ritiri. Le prenotazioni a ogni singolo allenamento saranno aperte dalle ore 10:00 del giorno precedente, fino a esaurimento posti.

Stesso discorso anche per l'area del Village, all'interno del quale saranno allestiti uno store e una zona dedicata all'area espositiva, con i memorabilia della SSC Napoli che consentiranno ai tifosi di ripercorrere tutti i momenti storici e indimenticabili del centenario azzurro. Le prenotazioni per ogni singolo ingresso all'area espositiva saranno aperte dalle ore 10:00 del giorno precedente, fino a esaurimento dei posti disponibili.

PER PRENOTARE L'INGRESSO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA MOSTRA DEI TROFEI CLICCARE QUI.

Nella schermata di TicketOne poi bisogna selezionare l'evento desiderato e prenotare l'ingresso.

Amichevoli del Napoli a Castel di Sangro

Il Napoli a Castel di Sangro svolgerà 3 amichevoli internazionali.

Mercoledì 5 agosto alle ore 18:30 Napoli-Osasuna presso lo "Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro"

Sabato 8 agosto alle ore 21:00 Napoli-Celta Vigo presso lo "Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro"

Mercoledì 12 agosto alle ore 21:00 Napoli-Aris Salonicco presso lo "Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro"

Per seguire le amichevoli è possibile acquistare il biglietto - che va dai 10 ai 20 euro - sempre sulla piattaforma di TicketOne, cliccando al medesimo link di cui sopra.