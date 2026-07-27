Ritiro del Napoli a Castel di Sangro: il programma completo Eventi ed allenamenti in programma per il ritiro di Castel di Sangro della SSC Napoli

Si è conclusa oggi l'esperienza del Napoli a Dimaro per preparare la stagione 2026/07. Dopo l'amichevole contro la Carrarese, gli azzurri hanno svolto l'ultima seduta di allenamento alla SKI.IT Arena in Trentino. Secondo quanto reso noto dal club, il gruppo questa mattina è stato impegnato in un lavoro aerobico in campo.

Al termine della sessione, alla quale ha preso parte anche Vanja Milinkovic-Savic - indisponibile contro la Carrarese -, gli azzurri sono partiti per Napoli. Il 30 inizierà la seconda fase prestagionale in Abruzzo, precisamente a Castel di Sangro.

Ritiro del Napoli a Castel di Sangro: di seguito il programma completo

Gli azzurri di Massimiliano Allegri si alleneranno a Castel di Sangro per preparare l'inizio della stagione dal 30 luglio al 13 agosto. Di seguito il programma completo: