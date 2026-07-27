Ritiro del Napoli a Castel di Sangro: il programma completo

Si è conclusa oggi l'esperienza del Napoli a Dimaro per preparare la stagione 2026/07. Dopo l'amichevole contro la Carrarese, gli azzurri hanno svolto l'ultima seduta di allenamento alla SKI.IT Arena in Trentino. Secondo quanto reso noto dal club, il gruppo questa mattina è stato impegnato in un lavoro aerobico in campo.
Al termine della sessione, alla quale ha preso parte anche Vanja Milinkovic-Savic - indisponibile contro la Carrarese -, gli azzurri sono partiti per Napoli. Il 30 inizierà la seconda fase prestagionale in Abruzzo, precisamente a Castel di Sangro.
Ritiro del Napoli a Castel di Sangro: di seguito il programma completo
Gli azzurri di Massimiliano Allegri si alleneranno a Castel di Sangro per preparare l'inizio della stagione dal 30 luglio al 13 agosto. Di seguito il programma completo:
- Giovedì 30 luglio: Partenza da Castel Volturno alle 10:30 e arrivo in hotel | Allenamento ore 15:00
- Venerdì 31 luglio: Allenamento mattutino ore 10:00 | Allenamento pomeridiano ore 17:30
- Sabato 1 agosto: Allenamento mattutino ore 10:00 | Riposo per il pomeriggio
- Domenica 2 agosto: Riposo la mattina | Allenamento pomeridiano ore 17:30
- Lunedì 3 agosto: Allenamento mattutino ore 10:00 | Allenamento pomeridiano a porte chiuse | Ore 19:30: presentazione del mister e dello staff tecnico (Piazza del Plebiscito)
- Martedì 4 agosto: Allenamento mattutino ore 10:00 | Allenamento pomeridiano a porte chiuse
- Mercoledì 5 agosto: Allenamento mattutino a porte chiuse | Napoli-Osasuna alle 18:30
- Giovedì 6 agosto: Allenamento mattutino ore 10:00 | Riposo per il pomeriggio
- Venerdì 7 agosto: Allenamento mattutino ore 10:00 | Allenamento pomeridiano a porte chiuse | Ore 20:00: incontro con quattro calciatori (Piazza del Plebiscito)
- Sabato 8 agosto: Allenamento mattutino a porte chiuse | Napoli-Celta Vigo alle 21:00
- Domenica 9 agosto: Allenamento mattutino ore 10:00 | Riposo per il pomeriggio
- Lunedì 10 agosto: Allenamento mattutino ore 10:00 | Allenamento pomeridiano a porte chiuse
- Martedì 11 agosto: Riposo la mattina | Allenamento pomeridiano a porte chiuse | Ore 20:00: presentazione della squadra (Piazza del Plebiscito)
- Mercoledì 12 agosto: Allenamento mattutino a porte chiuse | Napoli-Aris Salonicco alle 21:00
- Giovedì 13 agosto: Allenamento mattutino a porte chiuse per parte della squadra