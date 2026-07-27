Juve Stabia, ceduto Carissoni al Padova Operazione in uscita per il sodalizio gialloblù

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con il Padova Calcio per la cessione a titolo definitivo del difensore Lorenzo Carissoni. Arrivato a Castellammare nella scorsa stagione, Carissoni ha collezionato 36 presenze (2880′) in Serie BKT, impreziosite da 6 reti e 3 assist. A queste si aggiungono 3 presenze (135′) nei Playoff di Serie BKT e 1 presenza (90′) in Coppa Italia Frecciarossa. La società ringrazia Lorenzo per la professionalità, l’impegno e l’attaccamento dimostrati durante il suo periodo in gialloblù, augurandogli le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della carriera.