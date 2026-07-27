La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con il Padova Calcio per la cessione a titolo definitivo del difensore Lorenzo Carissoni. Arrivato a Castellammare nella scorsa stagione, Carissoni ha collezionato 36 presenze (2880′) in Serie BKT, impreziosite da 6 reti e 3 assist. A queste si aggiungono 3 presenze (135′) nei Playoff di Serie BKT e 1 presenza (90′) in Coppa Italia Frecciarossa. La società ringrazia Lorenzo per la professionalità, l’impegno e l’attaccamento dimostrati durante il suo periodo in gialloblù, augurandogli le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della carriera.
Juve Stabia, ceduto Carissoni al Padova
Operazione in uscita per il sodalizio gialloblù
Castellammare di Stabia.