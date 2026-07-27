Vomero, incrocio Cilea-Gemito: marciapiede sbarrato Capodanno: "Pedoni costretti a transitare sulla carreggiata con conseguenti pericoli"

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione Vomero, a seguito delle numerose segnalazioni pervenutegli dai residenti della zona, stamani si è recato sui luoghi, riscontrando la situazione di palese pericolo che si è determinata nel quartiere Vomero, segnatamente all’incrocio tra via Cilea e via Gemito, dove la caduta di calcinacci dalla facciata di un fabbricato privato ha determinato, già da alcuni giorni, la necessità di effettuare un transennamento, con rete arancione da cantiere, di un tratto di marciapiede, per tutta la sua larghezza, costringendo così i pedoni a transitare sulla carreggiata per aggirare l'ostacolo, peraltro in un punto notoriamente ad altissima intensità di traffico.

"La criticità - sottolinea Capodanno - è aggravata dal fatto che, allo stato, il transennamento risulta parzialmente abbattuto, consentendo comunque il passaggio, circostanza che aumenta ulteriormente i rischi per i pedoni. Al momento sembrerebbe che non sia stato ancora effettuato l'intervento per la messa in sicurezza con il conseguente inoltro della documentazione attestante l'eliminazione del pericolo. Peraltro i calcinacci caduti ancora presenti nell'area transennata.

Ad acuire la situazione di pericolo - aggiunge Capodanno - contribuisce il fatto che il transennamento è posto proprio dinanzi all'attraversamento pedonale di via Cilea, in corrispondenza di un incrocio già particolarmente congestionato".

Il comitato Valori collinari chiede all’Amministrazione comunale di intervenire con urgenza intimando l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e, se necessario, di procedere con ogni misura prevista dalle vigenti normative, compreso un eventuale intervento in danno.

"Non è accettabile - puntualizza Capodanno - che un nodo viario così trafficato permanga in una situazione che crea notevoli problemi alla sicurezza dei pedoni. Serve un intervento immediato, senza ulteriori rinvii, in modo da restituire il tratto di marciapiede interessato alla sua funzione originaria".